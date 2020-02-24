Parkenin Akrepleri Rize'den mutlu döndü

Erkekler Hentbol Süper Lig'de play-off mücadelesini sürdüren CIP Travel Antalyaspor erkek hentbol takımı, hafta sonunda Rize deplasmanından galibiyetle dönerek seriyi 3 maça çıkardı.



Baş Antrenör Fatih Işık, Rize Güneysu takımının son sırada olmasına rağmen antrenör değişikliği ve oyuncu takviyesi ile ciddi bir yapılanmaya gittiğini hatırlatarak, "Zor maç olacağını biliyorduk. Rakibimiz hem seyirci hem de takım olarak bizim maçımıza iyi organize olmuştu. İlk dakikalarda özellikle basit savunma hatalarımızla sıkıntı yaşasak da devreyi 15-12 önde tamamladık. Hücum ve savunma organizasyonlarında yaşadığımız sıkıntılarla önce 15-15'i yakaladılar, ardından 21-20 öne de geçtiler. Aldığımız mola sonrası son 10 dakikada yeniden motive olduk. Önce 23-23 beraberliği yakaladık. Ardından 26-23 öne geçtik ve son olarak 27-24'lük sonuçla kazanmayı bildik. Son 10 dakikada takımımın ortaya koyduğu kazanma reaksiyonu çok iyiydi. Tüm sporcularımı kutluyorum" dedi.



Bitime 4 maç kaldı



Bu hafta sonu oynayacakları Bursa Nilüfer Belediyesi maçının hazırlıklarına salı gününden itibaren başlayacaklarını kaydeden Işık, "Sahamızda ve seyircimizin önünde kazanıp galibiyet serimizi 4'e çıkarmak istiyoruz. Çok zorlu bir maç oynayacağız. 5'inci sıradalar ve en yakın takipçimiz konumundalar. Ligde 4 maç kaldı. Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Nilüfer Belediyespor maçından sonra dış sahada MYK, evimizde Spor Toto ve son olarak deplasmanda Beykoz ile oynayacağız. Alacağımız puanlarla ilgi ilk 3 sırada bitirme şansımız var. Biz teknik ekip ve oyuncular olarak yarı final ve final şansımızı zorlamak istiyoruz. Bu anlamda taraftarımızın desteği çok çok önemli. 29 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de oynayacağımız Bursa Nilüfer Belediyespor maçında taraftarlarımızı Süleyman Evcilmen Spor Salonu'na bekliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA