PARKTA OTURDUKLARI BANKI KIRIP, DEMİR PARÇALARINI ÇALDILAR - Son Dakika
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PARKTA OTURDUKLARI BANKI KIRIP, DEMİR PARÇALARINI ÇALDILAR

18.04.2022 15:55

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde geldikleri parkta, bir süre oturdukları bankı, 12 dakika uğraşıp kıran 2 şüpheli, demir parçalarını çaldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde geldikleri parkta, bir süre oturdukları bankı, 12 dakika uğraşıp kıran 2 şüpheli, demir parçalarını çaldı. O anlar parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Nusaybin ilçesinde geçen hafta saat 22.30 sıralarında Fırat Mahallesi Saray Sokak TOKİ Konutları 4. Etap'taki parka gelen 2 şüpheli, bir süre bankta oturdu. Daha sonra şüpheliler bankı sökmeye çalıştı. 12 dakika uğraşan şüpheliler, parçaladıkları bankın demir aksamlarını alarak gitti. Park görevlilerinin fark etmesiyle izlenen güvenlik kamerasından hırsızlık tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

PARKTA OTURDUKLARI BANKI KIRIP, DEMİR PARÇALARINI ÇALDILAR
PARKTA OTURDUKLARI BANKI KIRIP, DEMİR PARÇALARINI ÇALDILAR
PARKTA OTURDUKLARI BANKI KIRIP, DEMİR PARÇALARINI ÇALDILAR
PARKTA OTURDUKLARI BANKI KIRIP, DEMİR PARÇALARINI ÇALDILAR
PARKTA OTURDUKLARI BANKI KIRIP, DEMİR PARÇALARINI ÇALDILAR

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PARKTA OTURDUKLARI BANKI KIRIP, DEMİR PARÇALARINI ÇALDILAR - Son Dakika


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