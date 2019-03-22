Son Dakika Haberleri: Parlayan Motor Yağı Depo ve Dükkanı Yaktı: Baba Öldü, Oğulları Yaralandı (2) (Yeniden)

Parlayan Motor Yağı Depo ve Dükkanı Yaktı: Baba Öldü, Oğulları Yaralandı (2) (Yeniden)

9 dakika önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde motor yağlarının olduğu depoda iddiaya göre yağın parlaması sonucu çıkan yangın yanında bulunan boya dükkanına sıçradı.

Parlayan Motor Yağı Depo ve Dükkanı Yaktı: Baba Öldü, Oğulları Yaralandı (2) (Yeniden), System.String[]
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde motor yağlarının olduğu depoda iddiaya göre yağın parlaması sonucu çıkan yangın yanında bulunan boya dükkanına sıçradı. Yangında depoda bulunan Mesut Balande (45) hayatını kaybederken, oğulları Muhammet (24) ve Melik Balande (21) yaralandı.

Yangın gece saatlerinde, Kartepe Köseköy Sanayi Sitesi'nde bulunan motor yağlarının bulunduğu depoda çıktı. İddiaya göre, motor yağının parlaması sonucu çıkan yangın, kısa sürede dükkanı sararak yanında bulunan boya dükkanına sıçradı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken dükkanın içerisinde mahsur kalan 3 kişi olduğunu belirledi. İtfaiyenin çalışmasıyla dükkandan çıkarılan baba Mesut Balande'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Muhammet Balande ve kardeşi Melik Balande ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından  Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Alevler itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle depo içerisinde park halinde olan bir minibüs ile depo ve dükkan kullanılamaz hale gelirken, olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Mesut Balande'nin cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:59 Kaynak: DHA

Kocaeli, Kartepe, Güncel
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