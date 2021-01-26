Parti binasını terör yuvasına çeviren HDP Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı - Son Dakika

Parti binasını terör yuvasına çeviren HDP Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı

26.01.2021 01:14

PKK terör örgütüne ait afişler ve posterler bulunan HDP'nin Esenyurt ilçe başkanlığındaki iki yönetici örgüt üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlatmıştı. Binada yapılan arama sonucu ele geçirilen evrak ve dokümanlar, polis ekipleri tarafından incelenmek üzere araçlara konularak emniyete götürülmüştü.

EŞ BAŞKANLAR GÖZALTINDA

TRT Haber'in aktardığına göre, ilçe başkanlığından çıkan hard diskler incelendi. İnceleme sonuncu, HDP ilçe başkanlığındaki iki yönetici örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürüldü.

Parti binasını terör yuvasına çeviren HDP Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediyesi ekiplerinin HDP İlçe Binası'nda yaptıkları dezenfekte çalışmasında çekilen görüntülerde duvarlarda terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının asılı olduğunun anlaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na operasyon düzenledi.

BİNADA 6 SAAT ARAMA YAPILDI

Operasyona, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisi de destek verdi. Saat 00.00 sıralarında ilçe binasına gelen ekipler, binada arama yaptı. 3 katlı binanın tamamı didik didik aranırken, aramalarda çok sayıda dokümana el konuldu. Ekiplerin HDP İlçe Başkanlığı'ndaki aramaları saat 06.00 sıralarında sona erdi. Binada yapılan arama çalışmaları sırasında, binada bulunan elektrik tesisatı da BEDAŞ'a bağlı ekipler tarafından incelendi.

Parti binasını terör yuvasına çeviren HDP Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı

EL KONULAN MALZEMELER ZIRHLI ARACA ALINDI

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarının ardından elde edilen çok sayıda belge ve dokümana el konuldu. Saat 06.00'a kadar süren operasyonda elde edilen belgeler polis ekipleri tarafından iki zırhlı personel taşıyıcıya taşındı. El konulan belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Parti binasını terör yuvasına çeviren HDP Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı
Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı
Parti binasını terör yuvasına çeviren HDP Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Esenyurt, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parti binasını terör yuvasına çeviren HDP Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı - Son Dakika


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