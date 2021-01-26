Parti binasını terör yuvasına çeviren HDP Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı - Son Dakika

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlatmıştı. Binada yapılan arama sonucu ele geçirilen evrak ve dokümanlar, polis ekipleri tarafından incelenmek üzere araçlara konularak emniyete götürülmüştü.

EŞ BAŞKANLAR GÖZALTINDA

TRT Haber'in aktardığına göre, ilçe başkanlığından çıkan hard diskler incelendi. İnceleme sonuncu, HDP ilçe başkanlığındaki iki yönetici örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürüldü.