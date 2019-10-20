Son Dakika Haberleri: Pascal Nouma İlk defa seçime katılıyorum, mutluyum
Son Dakika Spor Pascal Nouma İlk defa seçime katılıyorum, mutluyum

Pascal Nouma İlk defa seçime katılıyorum, mutluyum

9 dakika önce

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Pascal Nouma, başkanlık seçimi için oyunu kullandı.

Pascal Nouma İlk defa seçime katılıyorum, mutluyum, System.String[]

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Pascal Nouma, başkanlık seçimi için oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nouma, Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum ve mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak diye konuştu.


Beşiktaş Spor Kulübü, Pascal Nouma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:44 Kaynak: DHA
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