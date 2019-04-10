Son Dakika Haberleri: Pasifik Okyanusu Üzerinde Kaybolan Japon Savaş Uçağı

Pasifik Okyanusu Üzerinde Kaybolan Japon Savaş Uçağı

1 saat önce

Pasifik Okyanusu üzerinde dün radardan kaybolan Japonya'ya ait F-35 hayalet savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Pasifik Okyanusu Üzerinde Kaybolan Japon Savaş Uçağı, System.String[]
Pasifik Okyanusu üzerinde dün radardan kaybolan Japonya'ya ait F-35 hayalet savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Savunma Bakanı Takeşi Ivaya, dün Pasifik Okyanusu üzerinde eğitim uçuşu sırasında kaybolan Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait F35-A tipi savaş uçağının Pasifik Okyanusu'nda düştüğünün tespit edildiğini belirtti.

Uçağın kuyruğuna ait enkazın, ülkenin kuzeydoğu kıyıları açıklarında bulunduğunu bildiren Ivaya, uçağın kayıp pilotunu arama çalışmalarının Öz Savunma Kuvvetleri, Japonya Sahil Güvenlik ekipleri ve ABD güçleri tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

Ivaya, "Pilotu kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Japonya Öz Savunma Hava Kuvvetlerinden dün yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Misawa Hava Üssü'nde görev yapan F-35A savaş uçağının, Kuzey Pasifik Okyanusu üzerindeki eğitim uçuşu sırasında kaybolduğu belirtilmişti.

Uçak ile radar bağlantısının yerel saatle 19.27'de, üssün 135 kilometre doğusunda okyanus üzerinde seyrederken kesildiği ifade edilen açıklamada, uçağı ve pilotu arama çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti.

Bu arada, Savunma Bakanı Takeşi Ivaya, hava üssünde görevli diğer F-35A model savaş uçaklarının uçuşlarının tedbir amaçlı durdurulduğunu açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:17 Kaynak: AA
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