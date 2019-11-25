Son Dakika Haberleri: Pasinler'de Nihat Hatipoğlu konferansına yoğun ilgi
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Pasinler'de Nihat Hatipoğlu konferansına yoğun ilgi

6 saat önce

Pasinler Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı "El-Emin" isimli programa, Pasinlerli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Pasinler'de Nihat Hatipoğlu konferansına yoğun ilgi, System.String[]

Pasinler Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı "El-Emin" isimli programa, Pasinlerli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Kendine has üslubu ve konuşmasıyla 7'den 70'e her yaştan insanın ilgiyle takip ettiği ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu yakından görmek isteyen ve "El-Emin" isimli sohbetini dinlemek isteyen vatandaşlar, program başlamadan bir saat önce salonu doldurdu. Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "Pasinler Belediyemiz, Erzurum'un son yıllarda parlayan yıldızı, gerek ekonomik, gerek sanayi, gerek alt yapı ve şehircilik hizmetlerinin yanında, şehircilik ruhsuz olmaz dedik ve şehrimize ruh katmak için marka bir isim, yüce dinimizi en güzel şekilde, basında, medyada anlatan değerli hocam Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu Pasinler'e davet ettik. Bizleri kırmadı, geldiler kendilerine sizlerin adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Pasinler'de olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Prof. Dr Nihat Hatipoğlu, "Pasinler'in güzel ilçemizin saygı değer misafirleri, saygı değer belediye başkanımız ve ilçemizin değerli sakinleri öncelikle sizleri selamların en şereflisi ve en güzeli olan yüce Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Hepiniz hoş geldiniz, onurlar verdiniz. Sevgiliyi anlatmak için yollara düştük. Yani Hazreti Peygamber muhabbeti, sevgili dostlar bir avcı gibi, peygamber muhabbetine koşan bir ceylan gibi bizde arkasından koşan bir avcı gibi sürekli onu aradık. Sürekli ona vurgun bir hayat yaşadık. Muhabbetin ve aşkın merkezi. Bu insanları buraya getiren şey, yeryüzünün en şevkli insanı, dünyamızın ve ahretimizin ebedi önderi olan sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) sevgisidir" diye konuştu.


Program, Hatipoğlu'nun, vatandaşlarla birlikte el açıp dua etmesinin ardından son buldu. Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Hatipoğlu'na, plaket takdim etti. Programa çok sayıda Pasinlerli vatandaş katıldı. - ERZURUM

Nihat Hatipoğlu, Pasinler, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:32 Kaynak: İHA
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