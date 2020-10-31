Paşinyan'dan skandal Karabağ sözleri: Azerbaycan bölgeyi ele geçirirse soykırım yapacak
31.10.2020 22:46
Azerbaycan ordusu karşısında dağılan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, asılsız suçlamalarda bulunmaya devam ediyor. Uluslararası topluma Dağlık Karabağ'ın tanınması konusunda çağrıda bulunan Paşinyan, "Azerbaycan bölgeyi ele geçirirse bütün Ermenileri öldürecek" dedi.
Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürürken, Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Operasyon kapsamında birçok kritik nokta işgalden kurtarıldı, çok sayıda Ermeni askeri etkisiz hale getirildi.
PAŞİNYAN İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTI
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" olarak kabul edilen Şuşa'ya doğru ilerlerken, iyice köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da asılsız iddialarla uluslararası topluma "müdahale" çağrısında bulundu.
"AZERBAYCAN ERMENİLERİ KATLEDECEK"
Twitter hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Azerbaycan, Karabağ'ı ele geçirirse bütün Ermenileri öldürecek. Bu yüzden uluslararası toplum Karabağ'ı tanıyarak çözüm için ayrılma hakkını kullanmasını sağlamalıdır.'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika İngiltere'de 5 Kasım'dan itibaren 4 hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı Su kuyusu kazarken göçük altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti UMKE personeli Eda, enkaz altındaki İnci Okan'a davranışlarıyla gönüllere taht kurdu Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 85'e yükseldi Meteoroloji'den 14 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Azerbaycan ordusu, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu imha etti