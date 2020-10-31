Paşinyan'dan skandal Karabağ sözleri: Azerbaycan bölgeyi ele geçirirse soykırım yapacak

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürürken, Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Operasyon kapsamında birçok kritik nokta işgalden kurtarıldı, çok sayıda Ermeni askeri etkisiz hale getirildi.

PAŞİNYAN İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTI

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" olarak kabul edilen Şuşa'ya doğru ilerlerken, iyice köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da asılsız iddialarla uluslararası topluma "müdahale" çağrısında bulundu.

"AZERBAYCAN ERMENİLERİ KATLEDECEK"

Twitter hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Azerbaycan, Karabağ'ı ele geçirirse bütün Ermenileri öldürecek. Bu yüzden uluslararası toplum Karabağ'ı tanıyarak çözüm için ayrılma hakkını kullanmasını sağlamalıdır.'' ifadelerini kullandı.



