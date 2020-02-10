Patenci gencin patenini, başka bir patenci genç gasp etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Patenci gencin patenini, başka bir patenci genç gasp etti - Son Dakika

Patenci gencin patenini, başka bir patenci genç gasp etti

6 saat önce

Antalya'da patenci gencin patenini, bir başka patenci genç bıçak zoruyla gasp etti.

Patenci gencin patenini, başka bir patenci genç gasp etti, System.String[]

Antalya'da patenci gencin patenini, bir başka patenci genç bıçak zoruyla gasp etti. Polis aracıyla ifade için emniyete götürülen mağdur genci, arkadaşları da paten sürerek takip etti. Öte yandan polis, şüpheliyi kısa süre sonra yakaladı.


Olay, dün saat 16.30 sıralarında Konyaaltı Beach Park'ta gençler için yapılan kaykay ve paten pistinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte paten sürmek için piste gelen Can A.'yı (17), K.H.E. (17) isimli başka bir patenci genç yanına çağırdı. İddiaya göre, K.H.E., yanında taşıdığı bıçağı göstererek Can A.'nın patenini vermesini söyledi. Can A.'dan pateni alan şüpheli K.H.E., olay yerinden paten sürerek kaçtı.


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, pateni gasp edilen Can A.'nın ifadesine başvurdu. Polis aracıyla ifade için emniyete götürülen mağdur genci, arkadaşları da paten sürerek takip etti. Can A.'nın verdiği eşkal doğrultusunda harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip şüphelinin en son Arapsuyu Mahallesindeki bir alışveriş marketine girdiğini tespit etti. Ara sokaklara dağılan ekipler şüpheli K.H.E.'yi gasp ettiği patenle birlikte yakaladı.


K.H.E., ifadesinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ANTALYA

Konyaaltı Beach Park, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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