Son Dakika Haberleri: Patlama Bölgesi Havadan Görüntülendi

Patlama Bölgesi Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Patlama bölgesi havadan görüntülendi Patlama sonrası Sakarya'da büyük korku yaşandı Patlamanın yaşandığı bölgedeki 1 evde hasar meydana geldiSAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nden geçen BOTAŞ'a ait doğalgaz boru hattı sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı.

Patlama bölgesi havadan görüntülendi
Patlama sonrası Sakarya'da büyük korku yaşandı
Patlamanın yaşandığı bölgedeki 1 evde hasar meydana geldi

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nden geçen BOTAŞ'a ait doğalgaz boru hattı sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrasında gökyüzü aydınlandı, bir ev hasar görürken çevrede hasar meydana geldi.
Olay, Sakarya'nın Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi Ayazçay mevkiinde sabah saat 07.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, BOTAŞ'a ait Bozüyük/ Adapazarı 36 inç çapındaki doğalgaz boru hattında ilk bulgulara göre heyelan nedeniyle patlama yaşandı. Patlama sonucu gökyüzü aydınlandı. Patlama esnasında boru hattının yakınında bulunan kullanılmayan bir ev hasar gördü. Patlama sonucu Sakarya genelinde büyük bir panik yaşandı. Patlamanın yaşandığı bölge havadan görüntülendi.
Sakarya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sakarya İli Erenler İlçesi Değirmendere Mahallesinde14.01.2019 sabah 07.55'de iletilen yangın ihbarıyla ilgili yapılan tespitte, Bozüyük/Adapazarı doğalgaz hattı üzerinde yangının oluştuğu anlaşılmıştır.
Yangını heyelana bağlı olarak meydana geldiği tahmin edilmektedir. Gaz akışı durdurulmuş olup yangın da tamamen söndürülmüştür. Doğalgaz, itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerinde gerekli önlemleri almışlardır. Herhangi bir yaralı veya can kaybı yoktur" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, BOTAŞ Ankara'dan da ekipler, itfaiye ekipleri AĞDAŞ ekipleri ve jandarma ekipleri olay yerine gelerek çevrede geniş önlemler aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:24 Kaynak: İHA

Değirmendere, Erenler, Sakarya, 3. Sayfa
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