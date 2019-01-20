Patlama Sonrası Güvenlik Önlemleri Üst Seviyeye Çıkartıldı
1 saat önce
- Patlama sonrası güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldıAFRİN - Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümüne gölge düşürmek isteyen PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'nin Afrin kentinde sabah gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı.
- Patlama sonrası güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı
AFRİN - Zeytin
Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümüne gölge düşürmek isteyen PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye
'nin Afrin
kentinde sabah gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı.
Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümünde PKK/PYD terör örgütünce Afrin'de sabah gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Cadde, sokak ve meydanlarda önlem alan yerel polislerle Türk polisleri, araçlarda arama gerçekleştirdi.
Saat 10.19 sıralarında otogar önündeki bir otobüste EYP olduğu değerlendirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 24 kişi ise yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:21 Kaynak: İHA
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