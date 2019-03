Paü Sarayköy Meslek Yüksekokulu Yeni Binası Hizmete Girdi

Denizli Sarayköy Belediyesi tarafından 100 dönüm arazi üzerine tek bir ağaç bile kesilmeden inşa edilen Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sarayköy Meslek Yüksekokulu (MYO) yeni binası, il protokolünün katılımıyla gerçekleşen görkemli bir tören ile eğitim ve öğretime açıldı.

Gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Çiftçi, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, PAÜ Sarayköy MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Öztürk Kiraz ve idari mülki amirler ile akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Tören, sahnelenen zeybek gösterisi sonrasında açılış konuşmaları ile devam etti.



Törenin açılış konuşmasını yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ'nün Türkiye'de örnek üniversiteler arasında olduğunu ve 63 bine yakın öğrenci sayısıyla, kampüsüyle Denizli'nin göz bebeği olduğunu vurguladı. Başkan Zolan, "Sarayköy Meslek Yüksekokulumuz Sarayköyümüze, buradaki kardeşlerimize, burada okuyacak olan gençlerimize ve buradan yetişecek olan öğrencilerimize, meslek yüksekokulu binamız hayırlı uğurlu olsun.Burada yetişecek gençlerin Türkiye'ye, ülkemizin ekonomisine, sosyal ve kültürel alanlarına, her alanda hizmet etmesini canı gönülden talep ediyorum. İnşallah üniversitemiz her geçen yıl büyüyerek devam etsin, yeni yeni okullar açılsın" dedi.



"Yeni binada yeni bölümlerde açacağız"



Törende konuşan Rektör Bağ ise Sarayköy MYO'nun açılışını yaptıklarını, önümüzdeki hafta Kale MYO'yu açacaklarını ve Serinhisar MYO'yu bitirdiklerini hemen akabinde Çameli MYO'nun ise temelini atacaklarını anımsattı. Rektör Bağ, "Bunların hepsi yerel yönetimlerimizin desteği ile gerçekleşiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlığı döneminde gerçekleştirmiş olduğu yerel yönetimler yasasındaki değişiklikle bunlar gerçekleştirilebiliyor. Ben burada huzurlarınızda Cumhurbaşkanımıza da bu yolda önümüzü açtığı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de bu binada yeni bölümler de açarak on binleri bulacak öğrenci sayısına ulaşacağız. Göreve geldiğimizde Sarayköy MYO'da hiç bölümümüz yoktu. Sadece taşıma ile 'Alternatif Enerji Kaynakları Bölümü hizmet vermekte idi. Biz Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümünü açtık. Önümüzdeki hafta yapacağımız senatoda da enerji bölümüne de karar alacağız ve YÖK'e göndereceğiz. Bu yeni binada da inşallah o bölümde de eğitim vermeye başlayacağız. Bunun yanında biz bölgemiz açısından sağlık turizmine çok önem veriyoruz. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümünü açmamızın amacı da oydu. Ama Sarayköy MYO'ya yanında Sarayköy Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da yakışır diyorum. Tabi Sarayköy Denizli'ye çok yakın. İnşallah yakın bir zamanda Sarayköy'e fakülte açma girişimlerimiz de olacak" diye konuştu.



Tek bir ağaç kesilmeden yeni bina yapıldı



Sarayköy Belediyesi tarafından 100 dönüm arazi üzerine tek bir ağaç bile kesilmeden yapılan PAÜ Sarayköy MYO yeni binasında; idari personel ve öğretim üyeleri için 10 çalışma ofisi, 1 toplantı salonu, 1 çok amaçlı salon, 5 sınıf, 2 laboratuar, 1 bilgisayar laboratuarı ile kantin, yemekhane ve çeşitli sosyal alanlar yer alıyor.



Konuşmaların ardından bina protokol üyelerinin kurdele kesmesi ile hizmete açıldı. - DENİZLİ

