Payas Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici görevine başladı - Son Dakika

Payas Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici görevine başladı
07.01.2021 12:26
Hatay'ın Payas İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, görevine başladı.
Hatay'ın Payas İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, görevine başladı.
Payas Eski Emniyet Müdürü Mustafa Bağ'ın korana virüsten hayatını kaybetmesinin ardından boşalan emniyet müdürlüğüne Anamur İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici atandı. Halkın huzur ve güvenliğinin kendileri için esas olduğunu söyleyen Ekici, "Bu doğrultuda çalışacağız. Zamanla halkımızla tanışacağız, kaynaşacağız. Halkımızın taleplerini dikkate alacağız. Mahallelerde huzur toplantısı yapıp asayiş ile ilgili halkımızın talepleri ve önerileri olursa onları yerinde tespit edip değerlendireceğiz" şeklinde konuştu. - HATAY
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