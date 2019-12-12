Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu - Son Dakika

Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Payas-İskenderun Otoyolu'nu kullananlar bundan sonra ücret ödemeden yoldan yararlanabilecekler.

Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Payas- İskenderun Otoyolu'nu kullananlar bundan sonra ücret ödemeden yoldan yararlanabilecekler.


İskenderunOtoyolu'nun, sadece Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki bölümünü kullanan araçlar geçiş ücreti ödemeyecek.


Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza bu güzel karar için şükranlarımızı sunuyoruz. Hatay milletvekillerimizin üstün gayretiyle otoyolun önemli bir kısmı ücretsiz hale geldi" dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Hatay ziyaretinde söz verdiği bir vaadin gerçekleşmesinden milletvekilleri olarak mutlu olduklarını ifade eden Yayman, Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki kesiminin sadece bu istasyonlar arasını kullanan araçların, geçiş ücretinden muaf tutulduğunu kaydetti. - HATAY

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:09 Kaynak: İHA
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Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu
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