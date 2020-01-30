Payas Şehitliği çiçeklendiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Payas Şehitliği çiçeklendiriliyor - Son Dakika

Payas Şehitliği çiçeklendiriliyor

6 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesindeki şehitlik çiçeklendiriliyor.

Payas Şehitliği çiçeklendiriliyor, System.String[]

Hatay'ın Payas ilçesindeki şehitlik çiçeklendiriliyor.


Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, her ilçede olduğu gibi Payas ilçesindeki şehitlikte de mevsimlik çiçeklendirme çalışması gerçekleştirdi.


Kış aylarında yıpranan ve bakımsız kalan şehitlikleri çiçekler ile süsleyen ekipler, bakım çalışmaları kapsamında da ağaçları budadı. - HATAY

Bahçe, Hatay, Payas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:06 Kaynak: İHA
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