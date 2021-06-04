Payitaht Abdülhamid ekibi final yemeği yedi - Son Dakika

Abdülhamid logolu pasta kesildi…

Sultan II. Abdülhamid'in 33 yıllık tahtta kaldığı dönemin son yirmi yılını konu eden ve 24 Şubat 2017 yılında ekranlara gelmeye başlayan, senaryosunu Uğur Uzunok'un yazdığı beğenilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'in seti, çekimlerin son haftasında, tüm ekibin katılımıyla gerçekleşen final yemeği ve ardından Payitaht Abdülhamid logolu pasta kesilerek son kez tüm ekibin bir arada olmasına ev sahipliği yaptı. Yapımcı Serdar Öğretici, Genel Koordinatör Sibel Tuna, Uygulayıcı Yapımcı Selda Günsay başta olmak üzere yönetmen Şevki Es, başrol oyuncuları Bülent İnal, Bahadır Yenişehirlioğlu ve tüm ekip bir araya gelerek önceyemek yedi, ardından 5 sezondur başarıyla devam eden dizinin pasta kesiminin ardından hep birlikte 'Payitaht Abdülhamid' diyerek poz verdiler. Geceli – gündüzlü İzmit Seka Film platolarındaki çekimlerinde 5 yıldır bir arada'aile' gibi olan ekip, duygusal ve anılarla dolu konuşmaların geçtiği bir akşam yaşadılar.

Yapımcı Serdar Öğretici'nin, başrol oyuncularından Bülent İnal, Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirlioğlu ve yönetmen Şevki Es'in veda konuşması yaptığı, alkışlarla sonlanan final yemeğinde duygusal anlar yaşandı.

Serdar Öğretici; "Böyle bir proje herkesin hayatına bir kere gelir"

Payitaht Abdülhamid'in yapımcısı Serdar Öğretici; "Gerçekten çok büyük bir projeydi. Bizim için de, bizim için özellikle yani kendim için, bu kadar uzun sürmesi ve bu kadar etkili olmasıyla gerçekten hayallerimizin ötesinde bir iş oldu. Buradan tabii öncelikle oyuncularımıza, ardından da seyircilerin görmediği büyük ekibimize ben de çok teşekkür ediyorum. Herkesin büyük bir emeği var. Herkes severek, isteyerek çalıştı. Böyle bir proje herkesin hayatına tahmin ediyorum bir kere gelir. Ben kendi adıma öyle görüyorum kendim için. İnşallah buradaki oyuncular çok güzel işlerde çalışacaklardır. Ama bu projenin yeri ayrı olacak bizim için. Ümit ediyorum çok daha iyi işlerde

beraber oluruz." Sözleriyle Payitaht'ın ne kadar önemli ve büyük bir proje olarak hayatında yer edindiğini açıkladı.

Bülent İnal; "Güzel bir iş yapmanın mutluluğuyla ayrılmış olacağız"

Abdülhamid Han karakterini 5 sezondur başarılı bir şekilde canlandıran usta oyuncu Bülent İnal;

Çok keyifli bir 4.5 yıl geçirdik. Çok güzel insanlarla çalıştık. Çok önemli bir proje Payitaht Abdülhamid. Türkiye'de ilklerden biri. Bunun bilinciyle çalıştık bugünlere geldik. Bizim için buruk bir gün. Çok sevdiğimiz ekibimizden, arkadaşlarımızdan ayrılacağız. Fakat güzel bir iş yapmanın mutluluğuyla ayrılmış olacağız. Öncelikle TRT Genel müdürü İbrahim Eren ve TRT ailesine çok teşekkür ediyorum, her zaman bizi desteklediler, yanımızda oldular. Yapımcılarımız, Serdar Öğretici ve Yusuf Esenkal, patrondan öte bize bir dost gibi davrandılar. Eğer bu iş 4.5 yıl boyunca en ufak bir sıkıntı olmadan buralara kadar geldiyse bu ekip sayesindedir. Gönül veren herkesin emeği var. Ben de kendi adıma çok güzel bir 4.5 yıl geçirdim. Hayal edip bugüne kadar gelmesinde emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımaşahsım adına çok teşekkür ediyorum. Tabi ki Payitaht Abdülhamid seyircisini unutmayalım. En büyük pay onların. Her zaman yanımızda oldular, hep destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki projede buluşuruz.

Bahadır Yenişehirlioğlu; "Abdülhamid Han'dan ayrılıyor olmak beni çok üzüyor "

Tahsin Paşa karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu;

Biz 4.5 yıl aile gibi çalıştık. Ailemizden daha yakın olduk. Burada çok anımız var, çok şey paylaştık. Bir gün olsun birbirimizi hiç kırmadık.Çok muhabbetli saatler yaşadık. O yüzden huzurluyuz biraz, bir parça da buruğuz.Mübarek Ramazan ayında iftar sofrasında Allah bizi tekrar bir araya getirdi. Allah herkese böyle bir set nasip etsin. Başta İbrahim Eren Beye ben de çok teşekkür ediyorum, böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için. Sonra Yusuf Beye, Serdar Beye, Sibel Hanıma çok teşekkür ederim. Çok katkıları var, emekleri var, bizi çok sahiplendiler. En önemlisiseyircilerimiz, ilk günden bugüne kadar desteklerini hiç esirgemediler. İnanılmaz güç verdiler bize. Biz de onları mutlu etmek için taşın altına elimizi koyduk ve size layık bir görsel ortaya çıkarmaya çalıştık. Umarım başarmışızdır. Abdülhamid Han'dan ayrılıyor olmak beni çok üzüyor gerçekten. inşallah başka bir projede tekrar bir araya geliriz. Hepinize, burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi arz ediyorum."

Hakan Boyav; "Evlerinizin başköşesine bizi misafir ettiniz, sağ olunuz var olunuz."

Dizinin Mahmud Paşa karakterini üstlenen başarılı oyuncu Hakan Boyav dizinin final konuşmasını şu sözleriyle yaptı;

"Ben de önce herkese teşekkür ediyorum. Zor bir diziydi açıkçası. Bir kere böyle bir projeye start vermek zordu. Bu startı veren başta kanalımız TRT 1 bence kocaman bir teşekkürü hak etti. Böyle zor bir prodüksiyonu yüklenen ES Film'e teşekkür etmek istiyorum. Senaristlerimize teşekkür etmek istiyorum. Zor bir senaryo idi. Tarihsel bir diziydi bu. Her aklınıza geleni yazıp aklınıza gelen her konuyu gündeme getiremiyorsunuz. Bundan önce gelmiş geçmiş bütün hocalarımıza, Şevki ve Ersin hocamıza teşekkür etmek istiyorum. 200-250 kişilik teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Hepsi zor bir işin altına girdiler. Ve oynaması da zor bir işti, ezberi zordu. Bütün oyuncu arkadaşlarım hepsi yürekten oynadılar. Seyretmesi de aslında bir anlamda zor bir diziydi. Öyle sabun köpüğü gibi izlenecek bir dizi değildi. Bizi sabırla baş tacı edip evlerinizde misafir ettiniz. Sağ olunuz var olunuz. Yeni projelerde sizlerle buluşmak dileğiyle."

Yönetmen Şevki Es; " Huzur dolu bu ekibe çok teşekkür ediyorum."

Dizinin son 14 bölümünü çeken Yönetmen Şevki Es ise duygularını şu sözleriyle dile getirdi;

"Daha yeni katıldığım bir aile Payitaht ailesi. Bizleri buraya kabul ettikleri için aslında onur ve gurur duyuyoruz. Bu diziyi kurmadık ama finallemek bize nasip oldu. Daha önceki kuran ve çalışan yönetmenlerin hepsinin ellerine sağlık çok güzel kurmuş ve yönetmişler. O finali çekmek bize nasip olduğu için çok çok mutluyum. Ekibin iyi kalpli ve tertemiz insanlardan oluşması gerçekten duygusal olarak beni çok rahatlattı. İkinci yönetmen arkadaşım Ersin hocamla gelip bu ailenin parçası olmak gerçekten çiçek tarlasının içinde bir çim gibiydi. İnşallah yapımcılarımızın yüzünü kara çıkartmamışızdır. Gerçekten çok duygusaldı ve bitmesini istemediğim bir gündü. Her zaman çekip bitirmek istediğimiz iş gibi baktığımız güne bugün bitmesin diye baktım Hayırlısı olsun hepimiz için. Gerçekten huzur dolu bir ekipti. Teşekkür ediyorum."

Payitaht Abdülhamid, Türkiye'deki çekimlerini tamamlasa da 5 sezon anlaşmasıyla yurt dışındaki izleyiciyle buluşmaya devam edecek olan önemli Türk dizileri arasında yerini aldı.