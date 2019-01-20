Son Dakika Haberleri: Pazar Alışverişi Yapanlara Bez Çanta Dağıtıldı

Pazar Alışverişi Yapanlara Bez Çanta Dağıtıldı

1 saat önce

Kırşehir Belediyesi, pazar yerinde alışveriş yapanlara bez çanta dağıttı.

Pazar Alışverişi Yapanlara Bez Çanta Dağıtıldı, System.String[]
Kırşehir Belediyesi, pazar yerinde alışveriş yapanlara bez çanta dağıttı.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara bez çanta hediye etti.

Vatandaşların bez çantalara yoğun talebi ile karşılaşan Bahçeci, gazetecilere, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bez çanta dağıttıklarını söyledi.


Kent genelinde 50 bin bez çanta dağıtılacağını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:


"Bunun yanı sıra, plastik şişe getirene bez çanta veriyoruz. Cacabey Meydanı'nda bez çanta karşılığında pet şişe alıyoruz. Geri dönüşümü teşvik etmek için yapıyoruz bunu. Geri dönüşüm son derece önemli, Kırşehir'de biz yaklaşık 7 yıldır geri dönüşüm uyguluyoruz. Şehrin yüzde 35'inde geri dönüşüm uyguladık. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunu yüzde 100'e ulaştırmak."


Milletvekili Kendirli de vatandaşlardan geri dönüşüme uygun ürünler kullanmalarını isteyerek, "Belediyemizin dağıttığı bez çantalar geri dönüşüme uygun. Vatandaşlarımızın daha hassas olmalarını istiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Kendirli, Milletvekili, Kırşehir, Güncel
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