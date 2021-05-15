Pazar yerinde denetim - Son Dakika

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman beraberindeki kolluk kuvvetleri ile birlikte pazar yerlerinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 'tam kapanma' döneminde 8 ve 15 Mayıs günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da esnaf sabah saat 10.00'da tezgahlarını kurdu.

Açık ve kapalı pazar yerinde belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirlerini alarak hem esnafın hem de pazar yerine alış verişe gelen vatandaşın ateşlerini ölçerek HES kodlarını sorgulayan ekipler, tezgahlar arasındaki üç metrelik mesafeyi de kontrol etti.

Kaymakam Zaman, vatandaşların, korona virüs tedbirleriyle açılan, evlerine en yakın pazara gelerek mutfak ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini ve pazarda sadece yaş sebze ve fide satışı yapıldığını belirtti.

Pazar yeri girişlerine dezenfektanlar yerleştirilirken, her tezgah arasında üçer metre boşluk konuldu. Pazar yerinde kolluk güçleri ve zabıta ekipleri, maske ve mesafe kuralları konusunda sık sık uyarılarda bulundu. - SAMSUN