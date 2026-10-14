Pazarlamasyon CEO\'su Necip Murat, Haberler.com\'a konuştu: Asıl motivasyonumuz ürettiğimiz içerikler

Pazarlama ve iş dünyasının önemli buluşmalarından Meetup Istanbul, 13 Ekim'de UNIQ İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu yıl 10'uncu yılını kutlayan organizasyonda yapay zekâ, değişen tüketici davranışları, veri odaklı pazarlama, yaratıcılık ve yeni nesil iş modelleri ele alındı.

Etkinlik kapsamında Haberler.com'un sorularını yanıtlayan Pazarlamasyon Kurucusu ve CEO'su Necip Murat, Meetup Istanbul'un sektördeki rolünü ve organizasyonu sürdürmelerindeki temel motivasyonu değerlendirdi.

"MEETUP ISTANBUL YAŞAYAN BİR ORGANİZMA"

Meetup Istanbul'un 10 yıldır devam etmesindeki motivasyonunun sorulması üzerine Necip Murat, organizasyonun pazarlama, iletişim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden bir platform olduğunu belirtti.

Murat, "Meetup Istanbul, tüm Türkiye'deki pazarlama, iletişim ve teknoloji trendlerine hâkim olan, yaşayan bir organizma aslında. Bizler de 10 yıl boyunca Türkiye'nin iletişim sektörünün, pazarlama sektörünün nabzını tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜM MARKALARIN BİR AİLE ORTAMINDA BULUŞMASI ÇOK KIYMETLİ"

Organizasyonun yalnızca sektör profesyonellerini buluşturmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Murat, markaların, ajansların ve şirketlerin aynı ortamda bilgi ve deneyim paylaşmasının önemine dikkat çekti.

Necip Murat, "Bizim için önemli olan konu, tüm markaların, tüm ajansların ve tüm şirketlerin burada hep birlikte bir aile ortamında hem trendlerden bilgi sahibi olmaları hem teknolojiyi takip etmeleri hem de yeni üretilen içerikleri takip etmeleri. Bunlar bizler için çok kıymetli." dedi.

"ASIL MOTİVASYONUMUZ ÜRETTİĞİMİZ İÇERİKLER"

Meetup Istanbul'un 10 yıllık yolculuğunda kendilerini motive eden en önemli unsurun içerik üretimi olduğunu belirten Murat, "Asıl motivasyonumuz ürettiğimiz içerikler aslında." sözleriyle organizasyonun sürdürülebilirliğinde içerik üretiminin önemini vurguladı.

PAZARLAMA DÜNYASININ GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

"Beyond Control" temasıyla düzenlenen Meetup Istanbul 2026'da, yapay zekânın pazarlama stratejilerine etkisinden değişen tüketici beklentilerine kadar pek çok konu değerlendirildi. Sektör temsilcileri, teknolojik dönüşümün markalar üzerindeki etkilerini ve geleceğin pazarlama yaklaşımlarını ele aldı.

Etkinlik, The Hammers Awards ve Brand Impact ödül törenlerinin yanı sıra farklı oturumlar ve özel programlarla sektör profesyonellerini bir araya getirdi.