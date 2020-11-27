Pazarspor'da 8 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pazarspor'da 8 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Pazarspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, daha önce yapılan testlerde 12 sporcu, bir antrenör ve bir personelin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı, gerekli izolasyon sürecinde ligde üç maçın ertelendiği hatırlatıldı.

Tedavi sürecinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulunun önerileri doğrultusunda yeni testler yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Yapılan testlerde 12 sporcumuzdan 9'u iyileşirken, üç sporcumuzun ikinci testinin pozitif çıkması nedeni ile sahaya dönüş süreleri uzamıştır. Bu süreçte 5 oyuncumuzda daha yapılan testlerin pozitif çıktığı görülmüş, oyuncular izalasyon ve tedavi sürecine alınmıştır. Tedbirler gereği pazar günü oynayacağımız Elazığspor müsabakasında 8 oyuncumuz görev alamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sağlık sorunlarının yanı sıra sakat ve cazelı oyuncular nedeni ile Elazığ'a 15 kişilik kafile ile gidileceği kaydedildi.