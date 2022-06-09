Altay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci , İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert ile Osmaneli ilçesinde öğrenim gören öğrenciler ve Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Altay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pazaryeri Kaymakamı Altay, eğitim kampındaki öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.