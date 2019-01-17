Pekin)- Bakıcı Dehşeti Gizli Kamerada
1 saat önce
- Bakıcı dehşeti gizli kameradaPEKİN (İHA)- Çin'in Hunan eyaletinde yaşanan bakıcı dehşeti, gizli kameraya yansıdı.
- Bakıcı dehşeti gizli kamerada
PEKİN (İHA)- Çin
'in Hunan
eyaletinde yaşanan bakıcı dehşeti, gizli kameraya yansıdı.
Bakıcı kadın, ağladığı için kızdığı küçük çocuğu bir süre sert biçimde sarstı ve ardından da kanepeye savurdu. Küçük çocuk büyük korku yaşarken, anne baba akşam kamera kaydını izlediğinde şok geçirdi. Aile hemen polise gidip şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen polis, acımasız bakıcıyı gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:20 Kaynak: İHA
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