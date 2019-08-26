Son Dakika Haberleri: 'Pençe-3' harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor
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'Pençe-3' harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

46 dakika önce

'Pençe-3' harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor OSMANİYE(İHA)- Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna memleketi Osmaniye'de uğurlanıyor.

'Pençe-3' harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor


OSMANİYE(İHA)- Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna memleketi Osmaniye'de uğurlanıyor.

Oğuzhan Yılmaz, Osmaniye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:31 Kaynak: İHA
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