'Pençe-3' harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor
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'Pençe-3' harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor OSMANİYE(İHA)- Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna memleketi Osmaniye'de uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:31 Kaynak: İHA
'Pençe-3' harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor
OSMANİYE(İHA)- Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna memleketi Osmaniye'de uğurlanıyor.
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