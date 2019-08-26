OSMANİYE(İHA)- Irak 'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna memleketi Osmaniye 'de uğurlanıyor.

'Pençe-3' harekatında şehit olan Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

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'Pençe-3' harekatında şehit düşen Uzman Çavuş Üzeyir Aslan, eşi ve annesinin asker selamıyla uğurlandı

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