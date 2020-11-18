Pençe harekatı bölgesinde şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Şehidin kardeşi Abdurrahim Kılıç, ağabeyini son olarak birkaç ay önce izne geldiğinde gördüğünü belirterek, şehit haberini almış olmaktan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Yetkililerce baba Mustafa ve anne Fehime Kılıç'a acı haber verildi. Haberin duyulmasının ardından sokağa ve şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

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