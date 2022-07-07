Pençe Kilit Harekat bölgesinde yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu, 3 personelimiz de yaralandı

Polemik büyüyor! Bakan Koca'ya cevap veren Kılıçdaroğlu, Meclis'e bir de çağrı yaptı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın şehit oldu, 3 personel de yaralandı.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastaneye sevk edilen yaralı askerlerin tedavilerine başlandığı ifade edilirken, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

HULUSİ AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Murat Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.

2 ASKER DAHA ŞEHİT OLMUŞTU

Bakanlık tarafından yapılan daha önceki açıklamalarda, bölgede bugün PKK terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın şehit olduğu bildirilmişti.