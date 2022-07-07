Pençe Kilit Harekat bölgesinde yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu, 3 personelimiz de yaralandı - Son Dakika
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Pençe Kilit Harekat bölgesinde yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu, 3 personelimiz de yaralandı

07.07.2022 17:51

Pençe Kilit Harekatı operasyon bölgesinde terör örgüt mensuplarıyla yaşanan çatışmada Uzman Çavuş Murat Yıldırım şehit olurken, 3 personelimiz de yaralandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın şehit oldu, 3 personel de yaralandı.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastaneye sevk edilen yaralı askerlerin tedavilerine başlandığı ifade edilirken, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Pençe Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 personel de yaralandı

HULUSİ AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Murat Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.

2 ASKER DAHA ŞEHİT OLMUŞTU

Bakanlık tarafından yapılan daha önceki açıklamalarda, bölgede bugün PKK terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın şehit olduğu bildirilmişti.

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Son Dakika Güncel Pençe Kilit Harekat bölgesinde yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu, 3 personelimiz de yaralandı - Son Dakika


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