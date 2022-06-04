Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

04.06.2022 15:29

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiklerin, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi.

Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu kaydedildi.

Arama-tarama faaliyetlerinde 6 AK-47 ve 3 M-16 piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 99 savunma tipi el bombası, Dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, binoküler gece görüş dürbünü, termal görüş cihazı, nişangah, 30 basma düzenek, 2 doçka sehpası, 74 RPG-7 antitank mühimmatı, 24 sis bombası, 91 RPG-7 sevk fişeği, el telsizi, 4 çuval amonyum nitrat, 7 termal şemsiye, 8 bin AK-47 mühimmatı ve 72 şarjör, 1640 PKMS makineli tüfek mühimmatı, 2 bin 900 doçka uçaksavar mühimmatı, 1260 M-16 mühimmatı ve 13 şarjör, 40 Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı ve 5 şarjör ile 3 jeneratörün ele geçirildiği bildirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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