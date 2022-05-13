Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı

13.05.2022 20:13

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda, teröristlerin el yapımı patlayıcı ile düzenlediği saldırı sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in şehit düştü. Gerçekleştirilen hain saldırıda 3 askerin de yaralandığı açıklandı.

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda Kuzey Irak'ta araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in şehit olduğunu duyurdu.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Şehit olan Gümüşhaneli Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in ailesine acı haber verildi. Kelkit ilçesi Başpınar köyünde yalnız yaşayan 52 yaşındaki annesi Ayfer Güler'e Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek ve İl Emniyet Müdürü Celal Tasci tarafından acı haber ulaştırıldı.

MSB BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Milli Savunma Bakanlğı'nın Twitter hesabından şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımız 13 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şansım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! 1 askerimiz şehit, 3 asker yaralı

52 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Dün Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'na havan saldırısı düzenlendi. YPG/ PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz ve 1 sivil vatandaş yaralandı. MSB, saldırının ardından terör örgütüne yönelik cezalandırma atışları gerçekleştirdi. MSB tarafından gerçekleştirilen cezalandırma atışmaları sonucunda 52 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedef tahrip edildi.

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı - Son Dakika
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