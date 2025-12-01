Hırsız görünümlü cansız mankeni gören ya polisi arıyor ya da taş atıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Hırsız görünümlü cansız mankeni gören ya polisi arıyor ya da taş atıyor

Hırsız görünümlü cansız mankeni gören ya polisi arıyor ya da taş atıyor
01.12.2025 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir binanın penceresindeki hırsız görünümlü cansız manken, pek çok kişiyi yanıltarak kimi vatandaşları polisi aramaya, kimilerini ise pencereye taş atmaya yönlendiriyor. Bir sigorta şirketine ait olduğu ve gerçek olmadığı anlaşılınca ise olay tebessümle son buluyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir sigorta şirketi, hırsızlığa karşı farkındalık oluşturmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Şirket yetkilileri yaklaşık 5 yıl önce binanın 1. katındaki pencereye, sırt çantalı ve kapüşonlu bir hırsızı andıran cansız manken yerleştirdi.

Vatandaşları hırsızlığa karşı bilgilendirme ve sigorta yaptırmaya yönlendirme amacıyla yerleştirilen manken, aradan yıllar geçmesine rağmen hala birçok kişinin dikkatini çekiyor. Sokaktan geçen bazı vatandaşlar, penceredeki cansız mankeni gerçek bir hırsız sanarak tereddüt ediyor. Kimileri taş atmayı düşünüyor, kimileri ise polisi aramanın eşiğine geliyor. Birkaç saniye dikkatli bakanlar ise aslında bunun sadece bir cansız manken olduğunu fark edince hem rahatlıyor hem de duruma gülüyor.

Penceredeki cansız manken 'hırsız'ı görenler, polisi arıyor, taş atıyor

"POLİSİ ARAMAK İSTEMİŞLER"

Çevre esnaflarından Mete Aktaş, buradan vatandaşlar geçerken cansız mankeni gerçek zannettiklerini belirterek, "İki tane genç geçerken bana sordular, 'Abi buraya hırsız mı giriyor?' diye. Fakat ben onlara izah ettim, manken olduğunu söyledim. Gülüştüler, hatta öncesinden polisi aramak istemişler" diye konuştu.

Penceredeki cansız manken 'hırsız'ı görenler, polisi arıyor, taş atıyor

"İLK BAŞTA GERÇEK HIRSIZ SANDIM"

Sokaktan sık sık geçen vatandaşlardan Buğru Şevik ise mankeni yıllardır gördüğünü söyledi. Şevik,"Hırsız mankeni ilk gördüğüm gün, gece saat 12 sularıydı. İlk başta gerçek bir hırsız zannettim, 2-3 saniye dikkatli bakınca cansız manken olduğunu fark ettim" şeklide konuştu.

Penceredeki cansız manken 'hırsız'ı görenler, polisi arıyor, taş atıyor

"TAŞ ATAN DA VAR, POLİSE İHBAR EDEN DE"

Sigorta şirketinin Şube Müdürü Arzu Tekin, ev ve iş yerlerinde hırsızlığa karşı vatandaşları sigorta yaptırmaya teşvik etmek amacıyla bu uygulamayı bir farkındalık çalışması olarak hayata geçirdiklerini anlattı. Tekin, "Duyarlı vatandaşlarımız bazen bunun gerçek bir hırsız olduğunu zannederek taş atan da oluyor, polise ihbar etmek isteyen de. Hatta bizi arayıp uyarmaya çalışanlar bile var. Ancak manken olduğunu fark ettiklerinde hem gülüyorlar hem de oluşturduğumuz farkındalığın ne kadar etkili olduğunu söylüyorlar. Bu olumlu geri dönüşleri aldıkça doğru bir iş yaptığımızı daha iyi anlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hırsız görünümlü cansız mankeni gören ya polisi arıyor ya da taş atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Apartmandaki ilaçlama sonrası 5’i çocuk 8 kişi hastanelik oldu Apartmandaki ilaçlama sonrası 5'i çocuk 8 kişi hastanelik oldu
Düşen uçakta şehit olan astsubayın bebeği dünyaya geldi Kızına istediği isim verildi Düşen uçakta şehit olan astsubayın bebeği dünyaya geldi! Kızına istediği isim verildi
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün Ödemeyene faiz uygulanacak Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı Dehşet anları kamerada Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada
AK Partili Tayyar’dan olay iddia: Öcalan ’Süreç başarılı olmazsa Bahçeli’ye darbe yapılacak’ dedi AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi
CHP lideri Özgür Özel’in anahtar listesi belli oldu CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza Pantolonu bir anda alev aldı Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

10:04
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü
09:30
Memur, emekli, asgari ücret Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu
09:30
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
09:20
Özel’in A takımı belli oldu Kılıçdaroğlu’na yakın isimler gitti, Koç Holding’den sürpriz transfer var
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var
08:31
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim Hatlar 3 ayda kapanacak
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
08:17
DEM Partili Sezai Temelli’den atılan slogana müdahale eden polislere tepki
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki
07:08
Rektör kardeşinden tartışma yaratan “kadro“ paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın
Rektör kardeşinden tartışma yaratan "kadro" paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2025 10:50:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Hırsız görünümlü cansız mankeni gören ya polisi arıyor ya da taş atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.