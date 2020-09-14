Pendik'te devrilen yolcu otobüsünün şoförü adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika

Pendik'te devrilen yolcu otobüsünün şoförü adli kontrol şartıyla serbest

Pendik'te devrilen yolcu otobüsünün şoförü adli kontrol şartıyla serbest "Köpeğe çarpmamak için manevra yaptım" Pendik'te Çorum-İstanbul seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 yolcunun yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan otobüs şoförü, adli...

Pendik'te devrilen yolcu otobüsünün şoförü adli kontrol şartıyla serbest

"Köpeğe çarpmamak için manevra yaptım"

İSTANBUL - Pendik'te Çorum- İstanbul seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 yolcunun yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan otobüs şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki ifadeleri ortaya çıkan şüphelinin, "Ben sadece köpeğe çarpmamak için manevra yaptım ve bundan dolayı kaza meydana geldi" dediği öğrenildi.

Pendik'te sabah saatlerinde Esenyalı İstanbul istikameti E5 üzerinde seyreden Çorum- İstanbul seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 yolcu yaralanmıştı. Kazanın şoförün uyumasından dolayı meydana geldiği öne sürülmüştü. Gözaltına alınan otobüs şoförü H.K.(52), emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Otobüs şoförü adli kontrol şartıyla serbest

Savcılık sorgusunun ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli H.K., "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında yurtdışına çıkmamak ve haftada 2 gün ikametine en yakın karakola giderek imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

Emniyet ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli H.K.'nin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Ben Çorum Kargı seyahat isimli firmada şoför olarak çalışırım. 13 Ekim günü saat 20.00 sıralarında Çorum ilinden İstanbul'a gelmek için çıkış yaptım. Bolu'da mola verdim. Buradan çıkıp tekrar hareket ettim ve 14 Ekim günü saat 06.00 sıralarında Esenyalı mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametine geldiğimde bir anda bir köpeğin karşıdan karşıya geçmeye çalıştığını gördüm. Hızım yavaş olduğu için sağ tarafa doğru manevra yaptım ve o esnada yan yola otobüs girdi" dedi.

"Köpeğe çarpmamak için manevra yaptım"

Hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığını ve otobüsün yan devrildiğini söyleyen otobüs şoförü, "Olayda benim kusurum yoktur. Ben sadece köpeğe çarpmamak için manevra yaptım ve bundan dolayı kaza meydana geldi. Konu hakkında kimseden şikayetim yoktur" ifadelerini kullandı.

Pendik'te devrilen yolcu otobüsünün şoförü adli kontrol şartıyla serbest

İstanbul, Otobüs, Pendik, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 17:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te devrilen yolcu otobüsünün şoförü adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika

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