İki araç kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü - Son Dakika
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İki araç kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü

27.03.2022 03:23

İki araç kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü İstanbul Pendik'te 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

İki araç kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü

İSTANBUL - İstanbul Pendik'te 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

İstanbul Pendik Adnan Kahveci Köprüsü'nde gece 01: 00 sıralarında 34 BB 5608 plakalı araç ile 34 RE 0487 plakalı Volkawagen markalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 34 BB 5608 plakalı araç sürücüsü Öznur B. ağır yaralanırken, can kaybı yaşanmadı. İki araçta da maddi hasar oluştu. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri araca sıkışan sürücüyü kurtarırken, ambulans ekipleri de yaralıya ilk müdahalede bulundu. Polis ekipleri de trafiği kontrol altına alarak asayişi sağladı. Yaralı ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi.

İki araç kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü
İki araç kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü
İki araç kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü
İki araç kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü
İki araç kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü
İki araç kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü
İki araç kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü
İki araç kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü
İki araç kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü
İki araç kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü

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İstanbul, Tragger, Pendik, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki araç kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki araç kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü - Son Dakika
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