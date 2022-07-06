İş yerinde hırsızlık kamerada: Kova kova çaldılar - Son Dakika
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İş yerinde hırsızlık kamerada: Kova kova çaldılar

06.07.2022 13:07

Pendik'te iki ayrı iş yerine girerek dükkanda bulunan malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Pendik'te iki ayrı iş yerine girerek dükkanda bulunan malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri kovalara koyup elden ele taşıdıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Pendik'te meydana geldi. İş yeri sahibi Murat C., sabah iş yerine geldiğinde dükkanındaki malzemelerin yerinde olmadığını fark etti. Hırsızlık olayını polis ekiplerine bildirdi. Aynı ilçede bir başka iş yeri sahibi olan Bektaş C. isimli şahısta iş yerinde hırsızlık yapıldığını ihbar etti. İhbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızların peşine düştü. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık anının yer aldığı güvenlik kamera görüntülerinde, şüpheli şahıs Yakup B.'nin(41) bir arkadaşı ile gözüne kestirdikleri işyerini gece vakti soyarak içeride bulunan malzemeleri çaldığı görüldü.

32 SUÇTAN KAYDI VARMIŞ

Şüpheli Yakup B.'yi takibe alan polis ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında 32 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

(Halit Arslan - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İş yerinde hırsızlık kamerada: Kova kova çaldılar - Son Dakika

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