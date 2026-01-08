Pendik\'te Şüpheli Motosikletini Ateşe Verdi

Pendik'te polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, yakalanacağını anlayınca motosikletini ateşe verdi. Alevlere, çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği motosikletli sürücü kaçmaya başladı. Kısa süreli takibin ardından yakalanacağını anlayan şüpheli, motosikletini yol kenarında ateşe verdi. Motosikletten yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.