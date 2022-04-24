Pendik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı

24.04.2022 12:50
Pendik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı

PENDİK'te orta refüjdeki beton bariyerlere çarparak takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

PENDİK'te orta refüjdeki beton bariyerlere çarparak takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında, D-100 Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kabin memuru Betül Akgüneş Büyükikiz'in kullandığı 34 ET 4325 plakalı otomobil, havalimanı yönüne hareket halindeyken, orta refüjdeki beton bariyerlere çarparak takla attı. Büyükikiz, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kabin memuru Büyükikiz'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken, araç yoldan kaldırıldı. İtfaiye ve yol temizleme ekiplerinin çalışması sonrası trafik normale döndü.


Pendik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı
Pendik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı
Pendik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı
Pendik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı
Pendik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı
Pendik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı
YORUMLAR
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Pendik'de refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı Pendik'de refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı Pendik'te refüje çarpıp devrilen otomobildeki sürücü yaralandı Pendik'te refüje çarpıp devrilen otomobildeki sürücü yaralandı

Sabiha Gökçen, Otomobil, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pendik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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