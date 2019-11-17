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Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
6 saat önce
Pendik'te uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden aynı aileden 3 kişi, İstanbul'da toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:36 Kaynak: AA
Pendik'te uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden aynı aileden 3 kişi, İstanbul'da toprağa verildi.
Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz için Güllübağlar Mahallesi Gül Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene Yılmaz ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın cenazeleri, Yayalar Mezarlığı'na defnedildi.
Cami çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.
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