Pendikspor: 2-1 - Son Dakika

Pendikspor: 2-1

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Gökhan Coşar (xx), Ahmet Ulu (xx)TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) - Süleyman (xxx), Sinan (xxx) (Dk. 78 Sinan), Mete (xx) (Dk. 85 Muhammet Beşir), Talha (xxx), Samet (xx) (Dk.

Pendikspor: 2-1, System.String[]

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Gökhan Coşar (xx), Ahmet Ulu (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) - Süleyman (xxx), Sinan (xxx) (Dk. 78 Sinan), Mete (xx) (Dk. 85 Muhammet Beşir), Talha (xxx), Samet (xx) (Dk. 77 Emre x), Mithat (xx), Mutlu (xxx), Rıdvan (xx), Muhammet Haşim (xxx)PENDİKSPOR: Mehmet Cinpir (x) - Özgür İleri (x), Özgür Çelik (xx), Fatih (x), Ömer Kandemir (x), Erdinç (xxx), Eray (x) (Dk. 62 Enis x), Ömer Can (xx), Mehmet Sıddık (x) (Dk. 86 Oktay), Gökhan (x), Göksu (xx)GOLLER: Dk. 12 Muhammet Haşim, Dk. 90+7 Mutlu (Turgutluspor) - Dk. 11 Göksu (Pendikspor)SARI KARTLAR: Talha, Mutlu, Emre, Süleyman (Turgutluspor) - Mehmet Cinpir, Mehmet Sıddık (Pendikspor)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 2 maçını 1-0 kazanıp liderlik koltuğuna oturan Turgutluspor, evinde Pendikspor'u da uzatmalarda attığı golle yenerek 3'te 3 yaptı: 2-1.Hızlı başlayan mücadelede konuk takım 11'inci dakikada Göksu ile öne geçti. Ancak Turgutluspor 1 dakika sonra Muhammet Haşim ile rakibine cevap verdi: 1-1. Kırmızı siyahlılar 90+7'nci dakikada Mutlu'nun golüyle galibiyete uzandı. Puanını 9'a yükselten kırmızı siyahlılar liderliğini korudu. Takımlarını koronavirüs pandemisi nedeniyle tribünde izleyemeyen Turgutlusporlu taraftarlar ise stat çevresinde toplanıp takımlarına destek verdi. Bir grup futbolseverler bir binanın terasına toplanıp pankart açarak maçı izledi.

8'inci dakikada Turgutluspor'da Mithat'ın kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta gitti.11'inci dakikada konuk Pendikspor öne geçti. Turgutluspor'da kaleci Fatih büyük hata yaptı. Fatih geri pasında topu oyuna sokarken top Göksu'nun önünde kaldı ve Göksu bu büyük hatayı değerlendi, topu ağlara yolladı: 0-1.12'nci dakikada tabela eşitlendi. Sol kanattan Mert'in ara pasında hareketlenen Muhammet Haşim topu kalecinin üzerinden aşırdı: 1-1.29'uncu dakikada Mithat'ın sağdan ortasında Haşim'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.54'üncü dakikada Muhammed Haşim'in ortasında sol çaprazda topla buluşan Mert'in sert şutu kalecide kaldı.90+3'üncü dakikada Mert'in ortasında  Rıdvan'ın kafa vuruşunu kaleci Mehmet harika bir kurtarışla kornere çeldi.90+7'nci dakikada Turgutluspor öne geçti. Pendikspor savunmasının arkasına atılan yüksek topa Mutlu kafayla dokundu, kaleci Mehmet meşin yuvarlağı ellerinden kaçırdı: 2-1.

Karşılaşmayı ev sahibi Turgutluspor kazandı.


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pendikspor: 2-1 - Son Dakika Spor

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