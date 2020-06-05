Pentagon askerleri Washington bölgesinden çekiyor - Son Dakika

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington DC yakınlarına konuşlandırdığı 900 asker ve askeri polise üslerine dönme emri verdi.

ABD'de siyahi George Floyd'un Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan olaylar nedeniyle başkent Washington bölgesine sevk edilen kuvvetler kışlalarına dönüyor.

Fox News televizyonun edindiği bilgiye göre, dün 82'inci Hava İndirdime tümeninden bölgeye sevk edilen 700 asker üslerine dönerken, Pentagon bugün bölgedeki 900 asker ve askeri polise de kışlalarına dönme emri verdi.

Söz konusu 900 askerin 82'inci Hava İndirme Tümeni'nin konuşlu olduğu Fort Bragg ve 10'uncu Dağcı Tümeninin bulunduğu Fort Drum kışlalarına döneceği belirtildi.

Başkentteki 4 bin 500 Ulusal Muhafızın ise şimdilik kentte kalmaya devam edeceği kaydedildi.

- Pentagon daha önce çekilme emri vermiş Esper geri çevirmişti

Washington'da olayların tırmanması üzerine Pentagon, 82'nci Hava İndirme Tümeni ve 10'uncu Dağcı Tümeni'nden 1600 askeri tedbir amaçlı Washington bölgesinde konuşlandırmıştı.

Olayların kısmen yatışması üzerine Pentagon'un askerlerin yavaş yavaş üslerine geri dönme talimatı verdiği basına sızmıştı ancak daha sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper askerlerin çekilmesi kararını geri aldığı açıklanmıştı.