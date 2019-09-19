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Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması

26 dakika önce

Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü Jonathan Hoffman ve ABD Genelkurmay Başkanı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Aramco petrol sahasına düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğunu söyleyerek, Yemen'deki...

Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması, System.String[]

Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü Jonathan Hoffman ve ABD Genelkurmay Başkanı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Aramco petrol sahasına düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğunu söyleyerek, Yemen'deki Husi Milisleri'nin bu saldırıyı gerçekleştirecek güçte olmadığını belirtti.


Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman ve ABD Genelkurmay Başkanı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, düzenledikleri basın toplantısında Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Aramco petrol sahasına düzenlenen saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Hoffman ve Ryder Yemen'deki Husi Milisleri tarafından üstlenen saldırının arkasında İran'ın olduğunu belirtti. Saldırının direk olarak İran topraklarından gerçekleştirip gerçekleştirilmediği konusunda açıklama yapmayan Hoffman, Tahran'ın yaşanan saldırıdan sorumlu olduğuna dair kanıtlarının olduğunu söyledi.


"İran dünyayı istikrarsızlaştırıyor"


Husilerin mevcut askeri güçlerinin Suudi Arabistan'da böyle bir saldırı başlatmak için yeterli olmadığına inandıklarının altını çizen Hoffman, İran'ın bu saldırıyla sadece bölgeyi değil tüm dünyayı istikrarsızlaştırabileceğini belirtti.


"Bu konuyu ciddiye aldığımızı bilmenizi isteriz"


ABD Genelkurmay Başkanı Sözcüsü Albay Patrick Ryder ise, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) kuzeyden gelen tehditleri önleme yollarını incelemek için Suudi Arabistan ile temas halinde olduklarını söyledi. Ryder, Suudi uçaksavarının çalışmalarının ayrıntılarını açıklamayı reddederken, "Bu konuyu ciddiye aldığımızı bilmenizi isteriz" dedi.


Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki al-Malki de dün yaptığı açıklamada, Suudi Aramco saldırısının dünyadaki en büyük petrol sahalarından birine yapıldığını hatırlatarak, "Bu yalnızca Suudi Arabistan Krallığı'na yönelik bir saldırı değil, global ekonomiye ve küresel ticarete de yapılan bir saldırıdır" demişti.


Saldırıda kullanılan silahların İran menşeili olduğunu belirten Sözcü al-Malki, Husi milislerinin saldırıyı üstlendiğini yalnız saldırının boyutu ve yapılış şekli ve kuzeyden güneye doğru yapılmış olması göz önünde bulundurulduğunda saldırının Yemen'den yapılamayacağını vurgulamıştı.


Al-Malki, "Saldırı kuzeyden yapılmış ve şüphe götürmeksizin İran tarafından finanse edilmiş" diye konuşmuştu. - WASHINGTON

Suudi Arabistan, Yemen, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:57 Kaynak: İHA
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