Perakendenin öncüleri İstanbul'da buluşacak

18 yıldır devam eden Perakende Günleri, bu yıl 4-5 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Perakende Günleri 2019, Türk perakende sektörünün önde gelen isimlerini, hem konuşmacı olarak hem de bu sene ilk defa yapılacak olan "Uzmanlık Sahneleri"nde ağırlayacak.

Etkinlikte, 3 bin kişilik oditoryumda tüm katılımcıları ilgilendiren gündemi kapsayan oturumlar yer alırken, 6 ayrı "Uzmanlık Sahnesi"nde eş zamanlı konferanslar da düzenlenecek.

Perakende Günleri'nin bu yılki içeriği hız, akıl ve teknoloji üzerine kuruldu. Hızla gelişen teknoloji, dijitalleşme ve sürekli farklılaşan tüketici davranışlarıyla yaşanan büyük değişim Perakende Günleri 2019'da ele alınarak perakendecilerin bu dönemde neler yapabileceği aktarılacak.

Perakende Günleri düzenlendiği ilk günden bu yana alanında uzman uluslararası ve yerli konuşmacıları ağırlayarak sektör temsilcilerine yeni bir bakış açısı kazandırırken, dünyadaki yenilik ve trendleri takip ederek modern bir gelecek tasarımı dizayn edebilmelerine destek oldu.

Perakende Günleri 2019 bu sene kendi rekorunu kırarak 49 oturumda 68 konuşmacıyı ağırlamaya hazırlanıyor.

Akinon ve Opet ana sponsorluğunda düzenlenen Perakende Günleri 2019'un yerli konuşmacıları arasında, Akinon Kurucu Ortağı Tolga Tatari, MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım, Oxford Üniversitesi CRIC Merkezi Kıdemli Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal, Müzisyen Paul & Eren Dwyer, İstanbul Akvaryum Kompleksi İcra Kurulu Üyesi ve Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, Galataport Genel Müdürü Erdem Tavas, Galataport Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak, Next Academy Kurucusu Levent Erden, Opet Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin yer alıyor.