Perihan Savaş'tan vefat eden eşine: Özlemle adamım - Son Dakika

Perihan Savaş'tan vefat eden eşine: Özlemle adamım

11.11.2020 08:25
Perihan Savaş'tan vefat eden eşine: Özlemle adamım, System.String[]

Usta oyuncunun bir karesini Instagram hesabına yükleyen Savaş altına şu notu düştü: "Sözün bittiği yerdeyim, bugün 25 yıl. Saygı, sevgi, özlemle adamım."

Usta oyuncunun bir karesini Instagram hesabına yükleyen Savaş altına şu notu düştü: "Sözün bittiği yerdeyim, bugün 25 yıl. Saygı, sevgi, özlemle adamım."

Perihan Savaş'tan vefat eden eşine: Özlemle adamım

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Perihan Savaş'tan vefat eden eşine: Özlemle adamım - Son Dakika Magazin


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