Perihan Savaş'tan vefat eden eşine: Özlemle adamım
11.11.2020 08:25
Usta oyuncunun bir karesini Instagram hesabına yükleyen Savaş altına şu notu düştü: "Sözün bittiği yerdeyim, bugün 25 yıl. Saygı, sevgi, özlemle adamım."
Usta oyuncunun bir karesini Instagram hesabına yükleyen Savaş altına şu notu düştü: "Sözün bittiği yerdeyim, bugün 25 yıl. Saygı, sevgi, özlemle adamım."
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