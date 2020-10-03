Perotti, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti'yi İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Perotti, Roma'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 14.30'da geldi. Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Perotti, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.Sağlık kontrolünden geçecek olan 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu daha sonra kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.