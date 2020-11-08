Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık bozulmamış iskelet bulundu - Son Dakika

Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık bozulmamış iskelet bulundu

08.11.2020 09:38
Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık bozulmamış iskelet bulundu, System.String[]

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, sanduka mezar içerisinde bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu.

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, sanduka mezar içerisinde bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu.

2 bin yıllık Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda herhangi bir mumyalama yapılmamasına rağmen bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu. 2009 yılından beri ara verilen kazıların yeniden başladığı antik kentin kuzeydoğusunda merdivenli kısımda yürütülen kazı çalışmalarında ilginç bir mezar ortaya çıkartıldı. Merdivenli kısımda yürütülen kazıların 160'ıncı metresinde mezar tespit edildi. Merdivenin sol tarafında sanduka şeklindeki mezarın kapağı açıldığında içinde bir iskeletle karşılaşıldı. Kemiklerin büyük kısmının çürümeden günümüze kadar geldiği iskeletin 1500 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Mezarın içerisindeki iskeletin yanında da o günün geleneklerine göre cenazenin yanına bırakılan 'ölü yemeği' bulunuyor. Kase içerisinde kanatlı hayvan kemikleri bulunuyor.

Adıyaman Müze Müdürlüğü'nün yürüttüğü ve Adıyaman Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığını yaptığı kazılarda bugüne kadar hiç bu şekilde sağlam bir iskelet ile karşılaşılmadığı öğrenildi. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, 1500 yıllık bir iskeletin sağlam bir şekilde günümüze kadar ulaşmasının önemli olduğunu belirterek, "2009 yılında sona eren Perre Antik Kent'teki kazılara 2020 yılında tekrar başladık. Bu kazılar sonucunda 160 metre uzunluğunda bir merdiven yapısı ortaya çıkartıldı. Bu merdiven yapısının hemen sol kısmında ise sanduka mezar içerisinde bir erkek iskeleti tespit edildi. Bu erkek iskeleti yaklaşık olarak 1500 yıl öncesine ait ve günümüze sağlam bir şekilde gelmesi çok önemli bir durumdur. Hemen yan kısmında ise kase bulunmakta, bu kasenin içerisinde ise kanatlı bir hayvanın kemikleri ortaya çıkartıldı. Bu da bize gösteriyor ki, 'ölü yemeği' olarak kendisine sunulmuş. Daha önceki sanduka mezarları kazdığımızda iskeletlerin toz haline dönüştüğünü görüyorduk fakat burada 1500 yıla yakın bir iskeletin sağlam olarak günümüze gelmesi arkeolojik olarak çok iyi bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Perre Antik Kenti'ndeki kazılar devam ederken, merdivenli kısmın uzadığı tahmin ediliyor. - ADIYAMAN

Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık bozulmamış iskelet bulundu
Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık bozulmamış iskelet bulundu
Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık bozulmamış iskelet bulundu
Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık bozulmamış iskelet bulundu
Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık bozulmamış iskelet bulundu
Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık bozulmamış iskelet bulundu
Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık bozulmamış iskelet bulundu
Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık bozulmamış iskelet bulundu
Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık bozulmamış iskelet bulundu

Kommagene, Adıyaman, İskelet, Mezar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Perre Antik Kenti'nde 1500 yıllık bozulmamış iskelet bulundu - Son Dakika


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