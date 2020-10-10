Perre Antik Kentte Cimnastik Günü kutlaması - Son Dakika

Perre Antik Kentte Cimnastik Günü kutlaması

10.10.2020 20:32
Perre Antik Kentte Cimnastik Günü kutlaması, System.String[]

Cimnastik Haftası ve Türkiye Cimnastik Günü Adıyaman'da tarihi Perre Antik Kentte düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

Cimnastik Haftası ve Türkiye Cimnastik Günü Adıyaman'da tarihi Perre Antik Kentte düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

Milli sporcular İbrahim Çolak ve Ahmet Önderin kazandığı tarihi başarılar ile ilan edilen 2019 yılı Ekim ayı Cimnastik Haftası ve Türkiye Cimnastik Günü Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü cimnastik sporcuları Kommagene Krallığının 5 büyük yerleşim yerinden biri olan tarihi Perre Antik Kenti Nekropol alanda kutlandı.

Cimnastik Haftası nedeniyle bu yıl ilk defa kutlamalar düzenlediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentte binlerce yıldır jeopolitik bir öneme sahip olması nedeniyle İl Müdürlüğü olarak sporcularımız düzenlediğimiz organizasyonu bu tarihi atmosferde yaşasın istedik. Minik sporcularımızın spora olan ilgilerini farklı aktiviteler düzenleyecek daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu hem cimnastik yapıp hem de tarihimizi ve kültürümüzü yakından tanıyan sporcularımızla keyifli bir gün geçirdik. Cimnastik Günü'nü ve Cimnastik Haftası'nı kutluyor, geçen yıl Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda elde edilen büyük başarı ile bu mutluluğumuza vesile olan sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Perre Antik Kentte Cimnastik Günü kutlaması
Perre Antik Kentte Cimnastik Günü kutlaması
Perre Antik Kentte Cimnastik Günü kutlaması

Kommagene, Cimnastik, Adıyaman, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Perre Antik Kentte Cimnastik Günü kutlaması - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1649 yeni hasta tespit edildi Hatay'da ciğerlerimiz yanarken Kahramanmaraş'ta da 4 ayrı noktada yangın çıktı İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti Ivana Sert, oğlu Ateş'in nafakasını az bulduğu için eski eşi Yurdal Sert'e dava açtı Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var Sosyal medyada 'ölüm hak' yazmıştı: 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana
Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü         
19:27
Son Dakika: Hatay'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı Son Dakika: Hatay'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı         
19:10
Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak         
17:40
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmene 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmene 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası         
15:33
Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor         
15:28
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak         
14:09
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti         
13:29
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 20:44:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Perre Antik Kentte Cimnastik Günü kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei