Perre Antik Kentte Cimnastik Günü kutlaması

Cimnastik Haftası ve Türkiye Cimnastik Günü Adıyaman'da tarihi Perre Antik Kentte düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

Milli sporcular İbrahim Çolak ve Ahmet Önderin kazandığı tarihi başarılar ile ilan edilen 2019 yılı Ekim ayı Cimnastik Haftası ve Türkiye Cimnastik Günü Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü cimnastik sporcuları Kommagene Krallığının 5 büyük yerleşim yerinden biri olan tarihi Perre Antik Kenti Nekropol alanda kutlandı.

Cimnastik Haftası nedeniyle bu yıl ilk defa kutlamalar düzenlediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentte binlerce yıldır jeopolitik bir öneme sahip olması nedeniyle İl Müdürlüğü olarak sporcularımız düzenlediğimiz organizasyonu bu tarihi atmosferde yaşasın istedik. Minik sporcularımızın spora olan ilgilerini farklı aktiviteler düzenleyecek daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu hem cimnastik yapıp hem de tarihimizi ve kültürümüzü yakından tanıyan sporcularımızla keyifli bir gün geçirdik. Cimnastik Günü'nü ve Cimnastik Haftası'nı kutluyor, geçen yıl Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda elde edilen büyük başarı ile bu mutluluğumuza vesile olan sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi. - ADIYAMAN