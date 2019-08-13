Perseid meteor yağmuru
1 saat önce
Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde gözlendi.
Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde gözlendi. Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 11:22 Kaynak: AA
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