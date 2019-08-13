Son Dakika Haberleri: Perseid meteor yağmuru
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Perseid meteor yağmuru

1 saat önce

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde gözlendi.

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde gözlendi.
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Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 11:22 Kaynak: AA
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