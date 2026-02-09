Perşembe Yaylası'nda Kar Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Perşembe Yaylası'nda Kar Festivali

09.02.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Perşembe Yaylası'nda düzenlenen kar festivali renkli görüntülerle kutlandı.

ORDU'da deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'nda düzenlenen kar festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Aybastı ilçesinde 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nın Kümbet mevkisinde Kar Festivali düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesi iş birliğinde organize edilen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Kartopu, kızak ve güreş yarışları yapılan festivalde çok sayıda kişi, düzenlenen etkinliklerde keyifli vakit geçirdi. Burada konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'muzun incisi Aybastı Perşembe Yaylası'nda Kar Festivali ile kışın en güzel anlarını hep birlikte yaşadık. Kümbet mevkisinde karın heyecanı, çocuklarımızın neşesi ve hemşehrilerimizin coşkusu bir araya geldi, ortaya sıcacık bir festival atmosferi çıktı. Bu güzel tabloya ortak olan tüm hemşehrilerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ise "Eşsiz doğası, bembeyaz kar örtüsü, tertemiz havası ve büyüleyici manzarasıyla Aybastı Perşembe Yaylamızda düzenlediğimiz Kar Festivalimizi binlerce vatandaşımızın katılımıyla, unutulmaz bir coşku ve heyecan içerisinde gerçekleştirdik. Yaylamızın doğal güzelliğiyle bütünleşen bu muhteşem kalabalık; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin en güzel tablosunu ortaya koydu. Bir sonraki festivalde, doğanın kalbinde, aynı heyecan ve daha büyük bir coşkuyla buluşmak dileğiyle" dedi.

Kar Festivali, katılımcılara yöresel yiyecek ikramı ve yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

ORDU'DA 1500 RAKIMLI YAYLADA KAR FESTİVALİ

ORDU'da deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'nda düzenlenen kar festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Aybastı ilçesinde 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nın Kümbet mevkisinde Kar Festivali düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesi iş birliğinde organize edilen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Kartopu, kızak ve güreş yarışları yapılan festivalde çok sayıda kişi, düzenlenen etkinliklerde keyifli vakit geçirdi. Burada konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'muzun incisi Aybastı Perşembe Yaylası'nda Kar Festivali ile kışın en güzel anlarını hep birlikte yaşadık. Kümbet mevkisinde karın heyecanı, çocuklarımızın neşesi ve hemşehrilerimizin coşkusu bir araya geldi, ortaya sıcacık bir festival atmosferi çıktı. Bu güzel tabloya ortak olan tüm hemşehrilerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ise "Eşsiz doğası, bembeyaz kar örtüsü, tertemiz havası ve büyüleyici manzarasıyla Aybastı Perşembe Yaylamızda düzenlediğimiz Kar Festivalimizi binlerce vatandaşımızın katılımıyla, unutulmaz bir coşku ve heyecan içerisinde gerçekleştirdik. Yaylamızın doğal güzelliğiyle bütünleşen bu muhteşem kalabalık; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin en güzel tablosunu ortaya koydu. Bir sonraki festivalde, doğanın kalbinde, aynı heyecan ve daha büyük bir coşkuyla buluşmak dileğiyle" dedi.

Kar Festivali, katılımcılara yöresel yiyecek ikramı ve yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU-Kamera: Ordu,

Kaynak: DHA

Perşembe Yaylası, Etkinlik, Kültür, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Perşembe Yaylası'nda Kar Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı

17:30
Fenerbahçe’den Trabzonspor’u şoke eden telefon
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:50
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da
Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 17:55:53. #7.11#
SON DAKİKA: Perşembe Yaylası'nda Kar Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.