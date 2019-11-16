Perşembe'ye yapılan halı saha tesisi açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde en önemli projelerden biri olan ve belediyenin kendi imkanlarıyla inşa ettiği halı saha tesisi açıldı.



Açılış programına, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam ve belediye meclis üyeleri, CHP Zonguldak İl Genel Meclisi üyeleri, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk, CHP Perşembe Belde Kadın Kolları üyeleri, Saadet Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Aydemir, Perşembe Belediye spor Kulübü Başkanı Teoman Koç, Genel Kaptan Gültekin Özyurt, Perşembe Belediyesporlu futbolcular ve teknik ekip ile çok sayıda davetli katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, "Gayemiz gençleri kahvehane köşelerinden buralara çekip spor yapmalarını sağlamak. Bu gaye ile halı sahayı yaptık. Böyle bir tesise Perşembe'nin ihtiyacı vardı. Gençlerimizi spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlıyoruz. Halı saha tesisimiz belediyemizin tamamen kendi imkanlarıyla yapıldı. Perşembeli esnaflarımız ve vatandaşlarımız da katkıda bulundu. Perşembe Şehir Stadımız şu anda hizmet vermiyor. İnşallah gelecek sene hizmete açılacak ve futbol takımımız maçlarını artık beldemizde oynayacak. Halı sahamızın üzerini de gelecek sene kapatacağız. Sahamızın temelini ona göre attık. Şu anda üzerini kapatmak için maddi imkanımız yok. Ama gelecek sene kış mevsimi gelmeden halı sahamızın üzeri mutlaka kapatılmış olacak. Halı sahamızın yapılmasında emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ederim. Sahamızın Perşembe beldemize, gençlerimize, çevre köylere ve Çaycuma'mıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Ardından CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk'te yaptığı konuşmada, " Zonguldak ilindeki beldeler içerisinde sadece Gülüç beldesinde halı saha var. İkinci halı sahanın da Perşembe Beldesi'nde yapıldığına şahit olmak güzel bir şey. Başkanımız İsmail İnam'a teşekkür ediyorum. Daha da güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Burası sadece gençlerimizin değil, her yaştaki insanımızın rahatlıkla spor yapabileceği bir alandır. Perşembe Belediyespor'u da takip ediyorum. İnşallah çok güzel bir şekilde ligi tamamlayacaktır. Halı sahamız Perşembe halkımıza ve Çaycuma'ya hayırlı olsun" dedi.



Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek katılanlara ikram verildi.



Hizmete açılan halı sahada Perşembe Belediyesporlu futbolcuların antrenmanından ardından Perşembe Belediyespor ve Perşembespor'un eski efsane futbolcuları ilk futbol karşılaşmasını yaptı. Maç sonu hatıra fotoğrafı çekildi. - ZONGULDAK