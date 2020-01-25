Peru erken seçimle sandık başına gidiyor - Son Dakika

Peru halkı yarın, Kongre'nin yeni üyelerini seçmek için erken seçimle sandık başına gidecek.



Peru halkı yarın, gergin ve kutuplaşmış bir ortamda Kongre'nin yeni üyelerini seçmek üzere sandık başına gidecek. Peru Devlet Başkanı Martn Vizcarra, yasama ve yürütme arasındaki anlaşmazlıktan sonra Kongre'yi feshetme kararı almış, Anayasa Mahkemesi de Başkan'ı destekleyerek erken seçim kararının yasal olduğuna karar vermişti.



Yapılacak olan erken seçimde 22 siyasi parti, Kongre'nin 130 sandalyesi için mücadele edecek. Temmuz 2016'da başlayan Kongre döneminin Temmuz 2021'de sona erecek olması nedeniyle, yeni yasa koyucular sadece 1,5 yıl görevde kalacak. Oy vermekle yükümlü seçmenler 18 ila 70 yaş arasındayken, 70 yaş üzeri ise isteğe bağlı olarak sandığa gidecek. Oy verme işlemi sabah 08: 00'de başlayacak olup aksam 16: 00'da sona erecek.



24.8 milyon kişi sandık başına gidecek



Nüfusu 32.4 milyon olan Peru'da 24.8 milyon seçmen bulunuyor. Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi'ne (ONPE) göre yurt dışında yaşayan 974 bin Perulu da seçimler için oy kullanabilecek. Yapılan değerlendirmelere göre ise hiçbir parti yarın yapılacak seçimlerde oyların yüzde 9'una ulaşması beklenmiyor, çünkü Peruluların yalnızca yüzde 26,7'si oylarının kendilerini yönetmek üzere bir adayın seçilmesine yardımcı olacağına inanıyor.



Son 5 devlet başkanı hapis cezası aldı



Diego Portales Üniversitesi'nde akademisyen Carlos Meléndez, yeni Kongre'nin bir öncekinden daha az halkı temsil edeceğini iddia ederek, "Son seçimlerde geçersiz oy yüzde 35'ti. Son anketler ise yarın yapılacak seçimlerde bu rakamın yüzde 43 olduğunu söylüyor" dedi.



Halkın politikacılara olan güvensizliğinin asıl nedeni ise Odebrecht rüşvet davası Peru'da politikacıların rüşvetle satın alındığı davada, eski başkanlar Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan Garca, Pedro Pablo Kuczynski ve son olarak da Popüler Kuvvet lideri Keiko Fujimori hapis cezası aldı. Eski Başkan Garcia intihar ederek, kendisini öldürdü.



Fujimori'nin güç kaybı bekleniyor



Keiko Fujimori'nin ise yarınki seçimde koltuklarının çoğunu kaybetmesi bekleniyor. Temmuz 2016'da yapılan seçimde, 73 sandalye kazanan Fujimori'nin Halkın Gücü Partisi'nin (Fuerza Popular) yarın en iyi ihtimalle 20 sandalye kazanması öngörülüyor.



Aksine İlerleme ve Popüler Eylem İttifak'ı ve Biz Peru'yuz (Somos Per) partilerinin güç kazanacağı tahmin edilirken, seçimde oyların daha fazla parçalanması bekleniyor.



Devlet Başkanı, süreci başlattı



Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın, Anayasa Mahkemesi üyeliği seçiminde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yasama organı Kongre'yi feshetmesiyle Peru'da erken seçim süreci başlamış oldu. Kongre ise, buna karşılık Vizcarra'yı geçici olarak görevden alarak, yerine Devlet Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz'u atadı. İki taraf kararlarını Anayasa Mahkemesine götürürken, mahkeme Vizcarra'dan yana karar aldı. - LİMA