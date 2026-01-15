Peru ile Türkiye arasında sağlık turizmi, tarım ve ticaret alanlarında iş birliği görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Peru ile Türkiye arasında sağlık turizmi, tarım ve ticaret alanlarında iş birliği görüşmesi

Peru ile Türkiye arasında sağlık turizmi, tarım ve ticaret alanlarında iş birliği görüşmesi
15.01.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peru Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sağlık turizmi, tarım ve ticaret alanlarında iş birliği imkanları Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde ele alındı.

Peru Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sağlık turizmi, tarım ve ticaret alanlarında iş birliği imkanları Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde ele alındı.

USTKON (Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu) ve SATKOF (Sağlık Turizmi Konfederasyonu) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, beraberindeki heyetle birlikte Peru Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi César de las Casas ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında özellikle sağlık turizmi yatırımları ile tarım ve ticaret alanlarında geliştirilebilecek iş birliği imkanları değerlendirildi.

Toplantıda, karşılıklı yatırım fırsatları, sürdürülebilir ortak proje modelleri ve uzun vadeli ekonomik iş birlikleri üzerinde duruldu. Görüşmelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye yönelik vizyonu doğrultusunda geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan USTKON ve SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık turizmi, tarım ve ticaret alanlarında ülkemizin küresel ölçekte güçlenmesine yönelik ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Peru ile geliştirilecek iş birliklerinin her iki ülke için de kalıcı ekonomik ve sosyal kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Bu sürecin somut yatırım ve proje ortaklıklarına dönüşmesini hedefliyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen temasların, Peru Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik, ekonomik ve sektörel ilişkilerin güçlendirilmesine, yeni yatırım alanlarının oluşturulmasına ve sürdürülebilir uluslararası iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Diplomasi, Ekonomi, Türkiye, Ankara, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Peru ile Türkiye arasında sağlık turizmi, tarım ve ticaret alanlarında iş birliği görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:16:02. #7.11#
SON DAKİKA: Peru ile Türkiye arasında sağlık turizmi, tarım ve ticaret alanlarında iş birliği görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.