Peruklu Firari Hükümlü İzmir'de Yakalandı

08.01.2026 14:35
İzmir Karabağlar'da, tanınmamak için peruk takan 18 yıl hapis cezası olan V.S. yakalandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde tanınmamak için peruk takan firari hükümlü V.S. (42), polisten kaçarken yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, 'Hırsızlık' ve 'Mala zarar vermek' suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü V.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. V.S.'nin saklandığı evi belirleyen ekipler, önlem aldı. Tanınmamak için peruk takan V.S., dün saklandığı evden çıkarken polisi fark edince kaçmaya başladı. Polis, peşine düşüp, firari hükümlü V.S.'yi yakaladı. V.S.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Karabağlar, Güvenlik, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

