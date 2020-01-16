Pervez Müşerref, idam kararını temyize götürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pervez Müşerref, idam kararını temyize götürdü - Son Dakika

Pervez Müşerref, idam kararını temyize götürdü

6 saat önce

Pakistan'da idama mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, Anayasa Mahkemesine temyiz başvurusunda bulundu.

Pervez Müşerref, idam kararını temyize götürdü, System.String[]

Pakistan'da idama mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, Anayasa Mahkemesine temyiz başvurusunda bulundu.

Ulusal basında yer alan habere göre, Müşerref'in avukatları, insan hakları, anayasa ve yargılanmaya yönelik yasaların ihlal edildiği gerekçesiyle yaptıkları temyiz başvurusunu bugün Anayasa Mahkemesine sundu. 90 sayfalık başvuru, Lahor Yüksek Mahkemesinin idam kararı veren özel mahkemenin anayasaya aykırı biçimde kurulduğu yönündeki kararının ardından geldi.

Müşerref'in anayasayı ihlal suçundan anayasaya aykırı bir biçimde yargılandığı belirtilen başvuruda, "Yargılama tarafsız bir şekilde yapılmamıştır. Kovuşturma süreci ve kararda kullanılan dil anayasaya aykırıdır." ifadeleri yer aldı.

Temyiz başvurusunda ayrıca Müşerref ve avukatlarının savunma yapamadığı, savunma hakkının da ihlal edildiği belirtildi.

Vatana ihanetten idam cezası aldı

Darbeyle 1999'da göreve gelen Müşerref, 2001'de resmen Cumhurbaşkanı olmuştu.

Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında, 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.

Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık'ta sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı.

Müşerref, 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyor.

Pervez Müşerref, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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