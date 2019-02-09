Pes 2019'a Yeni Transfer Verileriyle Birlikte Devasa Bir Güncelleme Geldi

Konami, PES 2019 için Data Pack 4.0 güncellemesinin Playstation
4, Xbox One
ve bilgisayarlarda indirilebilir olduğunu açıkladı. Data Pack 4.0'ın içeriğinde Celtic
FC'nin Celtic Park stadyumu ve Glasgow Rangers
'ın Ibrox stadyumu bulunuyor. Pakette stadyum güncellemelerinin yanı sıra oyuncu güncellemeleri de bulunuyor.
Ekipmanlar kısmında Nike
, Adidas
, Puma
, Joma ve Umbro'nun yeni ekipmanları da eklenmiş durumda. Ayrıca myClup modu için Japon
futbol yıldızı Hidetoshi Nakata, Güney
Koreli yıldız Park Ji-Sung ve İtalyan efsane Totti de duyuruldu.
Oyunun Lite adıyla duyurulan sürümünü konsol ve bilgisayarlar için ücretsiz indirebilirsiniz. Mobil oyuncular için ise oyunun Android ve iOS versiyonları da mağazalarda bulunuyor.