Son Dakika Haberleri: Pes 2019'a Yeni Transfer Verileriyle Birlikte Devasa Bir Güncelleme Geldi

Pes 2019'a Yeni Transfer Verileriyle Birlikte Devasa Bir Güncelleme Geldi

56 dakika önce

PES 2019 için içinde birçok yenilik bulunan Data Pack 4.0 güncellemesi yayınlandı.

Pes 2019'a Yeni Transfer Verileriyle Birlikte Devasa Bir Güncelleme Geldi, System.String[]
Konami, PES 2019 için Data Pack 4.0 güncellemesinin Playstation 4, Xbox One ve bilgisayarlarda indirilebilir olduğunu açıkladı. Data Pack 4.0'ın içeriğinde Celtic FC'nin Celtic Park stadyumu ve Glasgow Rangers'ın Ibrox stadyumu bulunuyor. Pakette stadyum güncellemelerinin yanı sıra oyuncu güncellemeleri de bulunuyor.



Ekipmanlar kısmında Nike, Adidas, Puma, Joma ve Umbro'nun yeni ekipmanları da eklenmiş durumda. Ayrıca myClup modu için Japon futbol yıldızı Hidetoshi Nakata, Güney Koreli yıldız Park Ji-Sung ve İtalyan efsane Totti de duyuruldu.




Oyunun Lite adıyla duyurulan sürümünü konsol ve bilgisayarlar için ücretsiz indirebilirsiniz. Mobil oyuncular için ise oyunun Android ve iOS versiyonları da mağazalarda bulunuyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:15 

Celtic, Xbox One, Playstation, Glasgow Rangers, Teknoloji
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